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محافظات

حالة الطقس اليوم.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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انجي هيبة

شهدت مدن وقرى محافظة الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ، صاحبها سقوط أمطار متوسطة.


كما شهد طقس اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الانحاء ونشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض جوي قادم من قبرص يضرب البلاد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء. 


وأكد بيان لهيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم الثلاثاء، بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وجود نشاط للرياح على جميع الأنحاء. 


ويتوقع زيادة الإحساس بالبرودة، وسقوط ثلوج على سانت كاترين ودرجات الحرارة هناك تكون تحت الصفر.


من جهته أعلن اللواء شريف بشارة، محافظة الإسماعيلية، عن رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى، بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الأيام المُقبلة.


واستعدت صحة الاسماعيلية بالتنسيق مع مرفق الاسعاف، بخطة إسعاف مُجهزة، والتي تضمنت الدفع بعشرات السيارات المُجهزة، وأماكن تمركزها وتوزيعها الجغرافي لتشمل جميع أنحاء المحافظة بهدف التعامل الفوري مع الأزمات، حال حدوث أي طارئ. 

حالة الطقس اليوم.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية
حالة الطقس اليوم.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية
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