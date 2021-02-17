بعد تزايد شكاوى الطلاب.. هكذا سيغير تطبيق التنسيق الإلكتروني في الجامعات الخاصة من المنظومة ويحقق الشفافية للطلاب.. وجامعة 6 أكتوبر: يمثل العدالة العمياء

جامعة 6 أكتوبر:

نحن من أكثر الجامعات التي تحمس وتحفز التنسيق الإلكترونية

سنحكم على التجربة الفترة المقبلة.. ونعمل على تحسين الملحوظات العام القادم

لجأت وزارة التعليم العالي مؤخرًا إلى ابتكار حل جديد لما تشهده الجامعات الخاصة سنويًا من شكوى الطلاب بعد قبولهم بسبب قبول طلاب ببعض الجامعات الخاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر، وغيره من المشكلات في التقديم الأمر الذي جعل من الضروري تحويل تنسيق الجامعات الخاصة إلى إلكتروني.





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من جانبه قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إنه التنسيق الإلكتروني لم يحقق المزايا المطلوبة 100% لكنه بالتأكيد أكثر عدلاً وأكثر شفافية، فكان يطبق بالجامعات الحكومية منذ سنوات لكنه نتفق أو نختلف فالتنسيق الإلكتروني عادل جدًا.

وأضاف سليمان " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة يمثل العدالة العمياء كما أن جامعة 6 أكتوبر من الجامعات التي تحمس وتحفز التنسيق الإلكترونية للجامعات الخاصة لأن الصورة المجتمعية من وجود واسطة في الالتحاق بالجامعات الخاصة ستتغير تماما بحيث تكون الوزارة هي المسؤولة من خلال التنسق الإلكتروني.

وأوضح أنه من خلال نظام التنسيق الجديد سيطلع كل طالب على البيانات التي ستتوافر أمامه ويقوم هو بالاختيار بينما نحن كجامعات خاصة نجري الاختبارات بالكليات التي هي في حاجه لذلك بينما لن نجد طوابير أمام الجامعات الخاصة للتقديم مرة اخرى بينما خلال الفترة القادمة سنحكم على التجربة وسيكون هناك ملحوظات للعمل على تحسينها العام المقبل.

بينما كان قد أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ضوابط تطبيق النظام، إنه يتم تطبيق النظام الإلكتروني اعتبارا من القبول الجديد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، موضحا أنه لن يتم إعلان قبول أي تسجيل لطالب في مكتب القبول الخاص بأمانة مجلس الجامعات الخاصة وذلك من خلال القبول الإلكتروني، بحيث لن يعد بأى طلاب يتم قبولهم مباشرة عن طريق الجامعات.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن السماح للجامعات بالبدء في إجراء اختبارات القبول للكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة، بحيث تكون الجامعات مسئولة عن تحديد، قيمة مصروفاتها السنوية لكل كلية، وتحديد السعة الاستيعابية للطلاب.

وتابع : "كما ستكون هذه الجامعات مسؤولة عن موعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول، كما أنه من يقم بسداد مصروفات الترم الأول ليس من حقه سحبها وليس من حقه إعادة الاختيار".

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برقم 10 لسنة 2021 بشأن تفاصيل التنسيق الالكتروني لـ الجامعات الخاصة والأهلية .

‏ونص القرار على أن تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، تنظيم تطبيق آلية ‏قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية الكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، حيث تم التأكيد على أنه ‏لا يجوز للجامعات ‏قيد أي طلاب جدد بها إلى وفقا لتلك للقواعد والضوابط المنظمة لذلك مع مراعاة قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر العربية

‏وتتمثل خطوات نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فيما يلي :

‏بالنسبة لمرحلة اختبارات القبول

تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التي سوف يتم عمل اختبارات قبول بها ، ‏وتحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة ، كما تحدد قيمة اجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد ، ‏ويتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسي الأول و شهري ديسمبر ويناير للفصل الدراسي الثاني ويسمح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق

‏أما مرحلة ‏الإعداد للتنسيق فتقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول ، شرط أن تزيد أعداد الطلاب في هذه القوائم عن العدد المسموح بقبوله بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لم يعتد بالقوائم المقدمة ، ويتم الاختيار من عموم المتقدمين

‏وتقوم كل جامعة بتحليل الكليات التي سوف يتم الاختيار من عموم المتقدمين إليها

وبالنسبة لمرحلة التنسيق يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ، ‏وتسجل كل جامعة الكترونيا بعد الاطلاع على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسؤولياتها ، وذلك بنظام PDF حتى لا يتلاعب احد في هذه القوائم

‏وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة ، يسمح للطلاب الناجحين في عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم الكترونيا ، وذلك بحد اقصى 25 رغبة‏، ويكون الطالب مسؤول عن بيانات التي يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به

‏ويشترط أن يكون معروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لابد أن يكون مقترنا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل ، حيث أن التفاوت ‏في مصروفات الكلية سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات اخرى ، ‏ويسمح للطالب بتغيير رغباته حتى ثلاثة أيام من بدء أعمال القبول ، وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أي تغييرات في الرغبات ، ‏ويتم إعلام الطلاب بترشيحاتهم ‏على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ويمنح الطلاب فترة 48 ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق الكترونيا و التأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح في الثانوية العامة

‏وبعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة ، و تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكلية المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع و إعلان أسماء الطلاب المقبولين لكل كلية لكل جامعة

‏وبالنسبة لمرحلة ما بعد التنسيق يمنح الطالب فترة ثلاث أيام عمل بالبنوك للقيام بالتسجيل على موقع الجامعة الكترونيا ، وسداد رسوم الفصل الدراسي الثاني في حسابات الجامعة بعد البنوك المختلفة

‏وبالنسبة للطالب الذي لم يقم بعمل الإجراءات السابقة في الوقت المحدد لذلك ، وستقوم إدارة الجامعة باختيار تنسيق الجامعات الخاصة الكترونيا بعدم السداد والرغبة في شطبه بعد 48 ساعة ، ويقوم التنسيق يأخطار الطالب برسالة او بالبريد الإلكتروني بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة ، ويكون عليه سرعة إنهاء اجراءاته في 48 ساعة ، ‏حيث أن عدم استكمال الإجراءات يعني الشطب تحت مسمى متخلف عن استكمال الإجراءات ، وبالنسبة للطالب الذي لم يقم بإنهاء إجراءات خلال فترة 48 ساعة إنذار ، يقوم التنسيق الالكتروني بشطبه ، وترشيح بديل له من الطلاب على الموجودين قائمة الانتظار ، ويتم ادراج اسم الطالب على قائمة متخلف عن استكمال الإجراءات حتى لا يقبله النظام في أي تنسيق أخرى للجامعات الخاصة في نفس العام

‏وبعد انتهاء التنسيق إذا تبقى عدد من الأماكن لم يتم شغلها في أي كلية ، يمكن فتح باب التقديم إلكترونيا عن طريق كل جامعة ، وتقوم كل جامعة بعمل تنسيق خاص بها ، مع الأخذ في الاعتبار الأماكن الشاغرة بكل كلية ، والحد الأدنى للقبول وأولويات المجموع الأعلى ، على أن تقوم الجامعات بإعداد كشوف لهؤلاء الطلاب انتهاء الاختبارات ، وقرين كلا منهم درجات المجموع التراكمي والنسبة المئوية ، وإرسالها لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، للتأكد من استيفائها قواعد ‏العدالة والالتزام بالحد الادنى للمجموع ، على ألا يتم إخطار هؤلاء الطلاب الموافقة عليهم وتسجيلهم قبل ورود موافقة الأمانة العامة عليهم ، ولن يتم الموافقة بأثر رجعي ، علما بأن هذا التنسيق الخاص لا ينطبق على الطلاب المتخلفين عن استكمال الإجراءات.