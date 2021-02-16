ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، انتشار معدات مجالس المدن؛ لرفع مياه الأمطار، ورفع المخلفات من الشوارع، إضافة لحملات النظافة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.
حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات لـ كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار معدات مجالس المدن لكسح مياه الأمطار ليلا في كفر الشيخ.. صور

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية واستمرار رفع مياه الأمطار بـ كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع لمتابعة كسح مياه الأمطار ..صور

انتشار معدات مجالس المدن لسحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمريخ

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس