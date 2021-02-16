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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 20 مليون زيارة للبوابة الرسمية للحكومة خلال عام 2020

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
 أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الزيارات للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات بلغ ما يقارب 20 مليون زيارة خلال عام 2020، مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين بلغ عدد مستخدميها العام الماضي 12.2 مليون مستخدم مقابل 8 ملايين مستخدم في عام 2019.

و تعكس هذه النتائج أهمية البوابة كمنصة رقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وتبيّن في جانب منها الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة على مستوى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها.

كما تعكس اعتماد الجمهور على البوابة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات الحكومية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها توفر العديد من الخدمات الحكومية السريعة و التي يمكن الحصول عليها على مدار الساعة.

وحول هذا الإنجاز قالت أحلام عبدالرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بالهيئة: "تشكل البوابة الرسمية للدولة الوسيلة الأسرع والأكثر موثوقية لجميع الناس للحصول على أهم المعلومات حول دول الإمارات والاطلاع على كافة القرارات والتشريعات التي تصدرها حكومة الدولة، والاستفادة من مئات الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الجهات الحكومية.

وأضافت إن البوابة الرسمية للدولة ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل أصبحت داعمًا رئيسيًا لمؤشر الخدمات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لدولتنا.. وفي ضوء المكانة العالمية لدولة الإمارات، فقد أصبحت البوابة مرجعًا للراغبين في الحصول على معلومات عن دولة الإمارات من أنحاء العالم".

وأشارت إلى أن أكثر الموضوعات زيارة على البوابة الرسمية للدولة كانت التأشيرات وبطاقة الهوية والعدل والسلامة والقانون والتوظيف وأنظمة العمل، والسفر والإنتقال إلى دولة الإمارات.

و نوهت إلى أن أبناء الجالية الهندية كانوا الأكثر زيارة للبوابة و من ثم أبناء المملكة العربية السعودية تلاهم أبناء جمهورية مصر العربية
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