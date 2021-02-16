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محافظات

الانتهاء من تنفيذ رصف طريق مغاغة ميانة ملاطية بالمنيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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أيمن رياض

أنهي جهاز الخدمات بالشركة الوطنية ، من أعمال رصف طريق  مغاغة ميانة ملاطية - مركز مغاغة .


يأتي ذلك تحت إشراف كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بشبكة الطرق في محافظات الصعيد.


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جدير بالذكر، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا  عددا من المواقع بمدينة المنيا الجديدة، لبحث إنشاء موقف إقليمي للسيارات يربط ما بين المحافظات، كما تفقد المحافظ عددا من قطع الأراضي لدراسة الاستفادة منها.


رافق المحافظ، المهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال المحافظ، إن محافظة المنيا لديها رؤية تعمل من خلالها في ملف إنشاء مواقف للسيارات، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع بمدينة المنيا الجديدة لعمل موقف إقليمي يربط بين محافظة المنيا وباقى المحافظات، في منطقة زهراء المنيا الجديدة، مما يحقق هدفين مهمين لمحافظة المنيا، الأول تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى وإرباك الحالة المرورية، والثاني زيادة تعمير المنطقة وخلق فرص عمل جديدة هناك، مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير التي تحقق تلك الأهداف.


كما تفقد المحافظ، عددا من الأراضي لبحث كيفية استغلالها بالتعاون مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لخدمة المواطنين في محافظة المنيا، حيث تم تفقد قطعة أرض لعمل حديقة في مدخل مدينة المنيا الجديدة، تخدم أهالي المنطقة، وبحث المحافظ كيفية استغلالها لتكون على الشكل اللائق لتناسب التطور الحضاري للمدينة.


كما تفقد المحافظ خلال جولته، عددا من الطرق التي يجري رصفها في منطقة زهراء المنيا الجديدة وكمين الصفا وطريق ال5 كيلو، حيث يجرى أعمال رفع كفاءة الطرق وعمل ازدواج لها، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

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