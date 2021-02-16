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أخبار العالم

سفير إسرائيل بواشنطن: توجيه إنذار عسكري إلى إيران سيعيدها إلى تفاوض جدي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:24 م
أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل
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سمر صالح
أكد سفير ​إسرائيل​ لدى ​واشنطن​ جلعاد إردان أن "​أمريكا​ ستفقد كل سطوتها إذا عادت للاتفاق النووي الذي انسحبت سابقا منه"، معتبرًا أن "توجيه إنذار ​عسكري​ تخشاه ​إيران​ سيعود بها إلى تفاوض جدي".

في سياق منفصل تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، وستفتح تدريجيًا اعتبارًا من الأحد مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا، والمتعافين منه.

ووافقت لجنة وزارية الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الصحة في بيان مشترك "الموافقة على الخطة من حيث المبدأ،  قبل الموافقة على اللوائح التنفيذية بمجرد الانتهاء من العمل عليها".
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