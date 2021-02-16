ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:27 م
مصطفى محمد - أحمد
مصطفى محمد - أحمد بلال
Advertisements
محمد السعيد
علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق على الهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتقاده لـ مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي.

ورد أحمد بلال على الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد بلفظ خارج، خلال مداخلة عبر قناة أون تايم سبورت.

وأضاف أحمد بلال:" ارحمونا بقى،  أنا لا أكره مصطفى محمد، بل أفرح عندما يسجل مثل أي لاعب مصري، ولكن البعض صنع أزمة بدون داعٍ".

وأشار: "كل ما قلته أن مصطفى محمد يحتاج إلى تطوير نفسه خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "رونالدو البرازيلي الوحيد الذي يمكن اعتباره مهاجما متكاملا، ومع ذلك لم يكن يجيد الكرات الهوائية بالشكل الأمثل".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا ينتظر مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

بسبب العمولة .. الزمالك يستعد لمقاضاة نادي سانت ايتيان

الظهور الأول لـ مصطفى محمد.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد باشاك شهير والقنوات الناقلة

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

خالد الغندور: مصطفى محمد أفضل من صلاح وميسي ومبابي في "ضربات الرأس"

أحمد بلال: مشوفتش أهداف مصطفى محمد.. مش فاضيين نتفرج على الدوري التركي

ترشيحاتنا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ليس صلاح أو فان دايك.. كاراجر يكشف أفضل صفقة أبرمها ليفربول منذ انطلاق البريميرليج

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

إيبولا القاتل.. عودة الوباء المرعب لأفريقيا تنذر بكارثة عالمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس