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التضامن: إنشاء قاعدة بيانات لكل الأسر المنتجة بمصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:44 م
معرض ديارنا
معرض ديارنا
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هاجر إبراهيم
قال عادل بكساوى، مستشار وزيرة التضامن للتسويق وتنظيم المعارض، إن تاريخ معارض وزارة التضامن كبير، مشيرا إلى أنه فى آخر عشر سنوات تم إطلاق معرض "ديارنا".

وأضاف "بكساوى" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكل أسر مصر بعدد يتجاوز الـ2 مليون و500 ألف أسرة على مستوى المحافظة تابعين للأسر المنتجة.

وتابع أن المعرض يتم على أعلى مستوى وفقا للإجراءات الاحترازية، حيث شارك به فوق الـ1500 شخص، لافتا إلى أنه نتيجة العدد تم إقامته فى الهواء الطلق، بحيث يكون هناك تهوية.

وأكد أنه تم دعوة جمعية الهلال الأحمر والذى بدوره أقام ببوابات وتعقيم كامل لكل المعرض، متابعا أنه خلف المعرض تم بناء خيمتين كمستشفيات ناقلة فى حالة وجود حالة طوارئ.

وأشار إلى أنه تم عمل فوق الـ350 عرضا داخل المعرض، وتأجيل الباقى للمرة القادمة، داعيا جميع الوزارات لعمل معارض للتشجيع على الحرف اليدوية والتراثية.

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