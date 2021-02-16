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محافظات

غلق 3 صيدليات وعيادتين في الدقهلية لمخالفتها القانون

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت إدارة التفتيش الصيدلي وادارة العلاج الحر بمديرية الصحه بالدقهلية  حملات  على عدد من الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية للعلاج الحر  بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة تحت اشراف  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة . 

واسفرت الحملات عن صدور قرار المحافظ  بغلق 3صيدليات إداريا لمخالفتها للقانون  وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول فى كل من تمى الامديد والمطرية والمنصورة .

كما قرر المحافظ غلق 2 من العيادات والمراكز الطبية  للعلاج الحر فى تخصصات النسا والتوليد بمدينة المنصورة  لتشغيلها بدون ترخيص ووجود مخالفات جسيمة.

كما قرر المحافظ اعادة ممارسة النشاط لصيدليتين فى كل من المنصورة ومركز اجا بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للغلق  وتلافى المخالفات وتعيين مدير مسئول.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها ، وسرعة انهاء اجراءات التشغيل واعادة النشاط للصيدليات التى تلافت ملاحظاتها وقامت بتعين المدير المسئول وانقضت مدتة الغلق لها وفقا للقانون، وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال منشآت العلاج الحر المخالفة والتى تقرر غلقها .

واشار إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا  محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة  حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.
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