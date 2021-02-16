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برلمان

وزير شئون المجالس النيابية: مد فترة تلقي طلبات صرف التعويضات لمتضرري النوبة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:45 م
المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية
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فريدة محمد

قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة  مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة

وقال الوزير: "بالإشارة إلى قرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021".

ونظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.
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