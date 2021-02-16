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مرأة

موضة المشاهير.. 6 محاذير عند إجراء هوليوود سمايل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:01 م
هوليود سمايل
هوليود سمايل
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حياة عبد العزيز
هوليوود سمايل واحدة من الطرق التجميلية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولا سيما السيدات والمشاهير، للحصول على أسنان ناصعة البياض خالية من الإصفرار.

وعلق الدكتور شادي نجم أخصائي طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص، أن هناك خاطئ شائع يتم الترويج له في طب الأسنان، فيما يعرف بموضة " ابتسامة هوليوود" المتداولة بين الأشخاص.


وأوضح أن هناك مفاهيم خاطئة في هذا المسمي ولتجنبها يجب اتباع الآتي

1-  توخي الحذر عند تركيب الأسنان لتصبح أكثر بياضا أن تكون ملائمة لوضع لهذه الحالة، فيما عدا ذلك تضر بالأسنان إذا أصر المريض تبيض الأسنان وهي في وضع لا يسمح لها بذلك.

2- هناك أسنان لا تستدعي عملية التبيض خاصة أنها قد تكون متساوية وتحتاج إلى تنظيف فقط وليس تبيض وهناك فرق بين هذا وذاك.

3- يرجى عدم اتباع الموضة في عمليات تبيض الأسنان لأن ليس كل الأسنان واحدة وتستحمل عمليات التبييض فهناك أسنان متساوية وأخرى مشدودة وهناك أسنان تحتاج إلى عمليات أخرى كي تظهر بشكل متناسق.

4- قد تعرض عمليات التبييض إلى أضرار للأسنان وتحديدا اللثة فليس هناك منهج علمي يقرر تبييض كافة الأسنان الا في الضرورة أو من النواحي التجميلية فقط.

5- إذا تطلب الأمر رسم وترصيص الأسنان ليس بالضرورة عمل فنير أو تبييض حتى لا يحدث مضاعفات.

6- اذا تواجد اصفرار في الأسنان ليس بالضرورة أنه نعالج الأمر بالتبيض فقد يكون أن الأسنان نفسها تكون بها مشكلة ولكن لأسباب تجارية قد يتعرض المريض لحالة من الغش.
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