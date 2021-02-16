مايسة عطوة تطالب المواطنين بتنفيذ دعوات الرئيس الاكتفاء بطفلين فقط

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته بافتتاح المجمع الطبي بالإسماعلية بشأن مواجهة الكثافة السكانية، قائلًا : من فضلكم ساعدونا فيه وتفهموا كويس أوى، وصدقنى أكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".





وأكدت "عطوة" خلال البيان الصادر لها، أن أزمة الإنفجار السكاني التي تُعاني منها الدولة المصرية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، ويأتي ذلك بسبب عدم إستجابة المواطنين إلى الدعوات والمبادرات التي تقوم بها الدولة المصرية للحث على تجاوز معدل الانجاب لكل أسرة طفلين فقط.





وأشارت إلى أن الزيادة السكانية تُجهض التنمية وتزيد معدلات الفقر في مصر، فضلًا عن عدم شعور المواطن بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي المصري وذلك من خلال خطة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ شهور طويلة، مُشددًا على أهمية شعور المواطن بالخطر التي تتعرض له الدولة نظرًا لكثرة الانجاب.