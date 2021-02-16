22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية.. انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 22 سفينة، على الرغم من حالة الطقس السئ، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج عدد 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.





وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال 3 سفن .





وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.