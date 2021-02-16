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محافظات

22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية.. انتظام العمل بموانئ بورسعيد رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول وخروج 22 سفينة، على الرغم من حالة الطقس السئ، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج عدد 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد  سجل دخول سفينة حاويات ويتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر استقبال 3 سفن . 

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
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