3 أيام.. قرار كويتي بتعطيل العمل بكل الجهات الحكومية لهذا السبب

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الثلاثاء، عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.





وحدد ديوان الخدمة المدنية الكويتي في بيان صحفي له منذ قليل الاجازة اعتبارا من الخميس 25 فبراير الجاري حتى الأحد 28 من نفس الشهر.





وبين الديوان في بيانه انه اعتبار يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية ويومي السبت والأحد راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 1 مارس المقبل.





وافاد الديوان الكويتي بأنه يتم تحديد عطلة الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.



