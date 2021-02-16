أردوغان ووزير دفاعه يهددان بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"،قائلا: "لن ننتظر قدوم التهديدات الإرهابية إلينا".





ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال اردوغان، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، إن "نفاق أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي يثير غضبنا ويؤكد صحة الخطوات التي نتخذها والسياسات التي نتبعها".





وأضاف الرئيس التركي أنه "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليقًا (إدانة) من العالم الغربي على مجزرة غارا شمالي العراق"





وتابع أردوغان قائلا: "لن ننتظر قدوم التهديدات الإرهابية إلينا سنذهب إلى الإرهابيين ونحطم رؤوسهم في جحورهم أينما كانوا داخل الحدود وخارجها





ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تواصل العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في إقليم كوردستان العراق "دون هوادة".





ونقلت وكالة "الأناضول" عن آكار قوله إن "عملية "مخلب النسر-2" جرت دون دعم أو اتصال بري وتم التحضير لها بسرية تامة"، مضيفا أن "هذه نوعية ووصلت عمق 35 كيلو مترا بدون إسناد برّي".



