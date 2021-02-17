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برلمان

منع الممارسات الاحتكارية ومنح الجهاز سلطة أوسع.. أبرز تعديلات حماية المنافسة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:01 ص
مطرقة محكمة
مطرقة محكمة
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القسم السياسي
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مبدأيًا على تعديل بعض أحكام مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، المقدم من الحكومة.

حيث تهدف تعديلات القانون إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.

وتضمّنت تعديلات القانون إضافة تعريف “التركز الاقتصادي” وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون”.

كما شملت التعديلات منح جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
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