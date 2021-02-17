برلمانية تطالب بتطبيق قرار الاكتفاء بطفلين

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، دعمها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغيير ثقافة تعدد الأطفال والانجاب فى مصر حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وذلك من خلال كلمته فى افتتاح المجمع الطبى بالإسماعيلية.





وأضافت "عطوة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يجب أن يكون هناك نظام تحكم إجبارى على الأهالى فى تعدد الإنجاب لاكثر من طفل، موضحة أن كثرة الإنجاب يقع أضرارها على الطفل من فقر فى التعليم والصحة والحقوق المعيشية التى يجب توافرها.





وطالبت البرلمانية، الدولة بتطيق القرار فى أسرع وقت للحد من كارثة الانفجار السكانى، مطالبة بحذف الدعم لأكثر من طفلين، لافتة إلى أن هذا القرار يعدل من الحالة الاقتصادية والمعيشية فى المستقبل للأطفال أولًا ثم الأهالى.





من جانبه طالبت الدولة بنشر التوعية فى القرى والأرياف بإنشاء الوحدات الصحية والتعريف بوسائل منع الحمل عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفة أن مقولة "كل عيل بيجى برزقة" لابد أن نتنهى لأنها وضعت الشباب فى مأزق البطالة.





ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال "أنا عشمان فيكوا إننا نغير ثقافة تعدد الأطفال والإنجاب، حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وعشمان في الحكومة والناس"، موجها رسالة للمواطنين: "والله انتو بتحملوا أنفسكم وأولادكم والدولة أمر فوق طاقتها"، ومن هنا تأتي الثورات "وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم"، وبهذه الطريقة "سيظل مسلسل الثورات مستمر، وهتفضل خراب في خراب".