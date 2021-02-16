الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي بالإسماعيلية.. نواب: بداية النهضة الحقيقية للقطاع الصحي.. باكورة مشروعات طبية مماثلة.. وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين دون تمييز

برلماني: القطاع الصحي من أولويات القيادة السياسية

فرحة الشناوي: التامين الصحي الجديد يستهدف الارتقاء بصحة المصريين

نائبة: منظومة التأمين الصحي تضمن تكفل الدولة بعلاج غير القادرين









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتم افتتاحها في قطاع الصحة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافةً إلى أنه يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.





وحول هذا الأمر ثمّن عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود هذا الافتتاح، وذلك بمراعاة تطبيق أحدث النظم المهيمنة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية و الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.





وأكدوا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكمن أهميتها في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، و إتاحة الحرية للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، وكذا الحد من الفقر بسبب المرض، فضلا عن مساهمتها فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.





وأشاروا إلي إن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة سيكون لها مردودا ايجابيا كبيرا علي المواطن لا سيما المواطنين متوسطي و محدودي الدخل ، حيث أنها ستسهم في تقديم خدمة صحية متميزة ، سيحصل عليها جميع المواطنين بغض النظرعن مستواهم الاقتصادي ، فضلا عن ضمان وصول الخدمة للمصريين دون تفرقة أو تمييز.





أشاد النائب ، باسم حجازي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بجهود افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعلية، مؤكدا علي أن الرئيس السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم، والقطاع الصحي علي رأس اولوياته ، معقبا:" كل الافكار التي تؤخذ ويعمل بها في القطاع الطبي ، هدفها في المقام الاول الحفاظ علي الرعاية الصحية ، وايضا الحفاظ علي التأمين الطبي الخاص بكل مواطن ، و هذا هو الهدف السامي الذي نسعي لتحقيقه في كل الاتجاهات بداية من تطبيق التأمين الصحي الشامل ، وانتهاءا بتطبيق المنظومة كلها في جميع محافظات مصر".





وأضاف أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكمن أهميتها في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما أنها تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، وكذا الحد من الفقر بسبب المرض، فضلا عن مساهمتها فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة .





وعن عوائد تطبيق المنظومة الطبية الجديدة علي المواطن ، أوضح " حجازي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنها ستسهم في تقديم خدمة صحية متميزة ، سيحصل عليها جميع المواطنين بغض النظرعن مستواهم الاقتصادي ، فضلا عن ضمان وصول الخدمة للمصريين دون تفرقة أو تمييز، معقبا:" هذه المنظومة الطبية الكاملة المتكاملة، تصب في خدمة المواطن في المقام الاول، لا سيما المواطن البسيط الذي لا يستطيع الحصول علي الخدمة الصحية نظرا لتكلفتها العالية ".





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية ،أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي تطوير القطاع الصحي وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية المصرية ورفع كفاءة المستشفيات ، علاوة علي إطلاق حزمة من الاصلاحيات الصحية الشاملة للإسراع في توفير خدمة جيدة و أدمية للمواطن, لافتا الي أن الفترة القادمة ستشهد تغيرا ملحوظا وتطورات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التامين الصحي الشامل وذلك وفقا لاحدث سبل العلاج والادوية المعتمدة عالميا، معقبا:" عوائد هذا التقدم والتطور الكبير سيظهر اثره واضحا وبشكل كبير علي المواطن في القريب العاجل " ، مناشدا جميع المواطنين بضرورة أن يستشعروا عوائد هذا التقدم من خلال السعي للحصول علي خدمات هذه المنظومة الشاملة والمتميزة .





من جانبها ثمنت النائبة فرحة الشناوي عضو لجنة الشئون الصحية جهود افتتاح المجمع الطبي بالاسماعلية، موضحة أن القطاع الصحي يحظي بنصيب كبيرمن الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، اقرارا منها بأنه محور الاساس في تحقيق عملية التنمية المستدامة، معقبة " التقدم في المنظومة الصحية والانشطة الطبية ظاهرة جلية بكل مكان ، وافتتاح المجمع الطبي بالاسماعلية شئ مشرف ومشروع رائع كما عهدنا من الرئيس السيسي ، وباكورة لمشروعات طبية مماثلة ، والتي علي اثرها سيتم نقل مصر الي دولة متقدمة طبيا ، وعلي الجميع أن يعمل بقدرعطائه وحماسه ".





وأشارت " الشناوي " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " الي أن تطبيق المنظومة الطبية الجديدة يستهدف الارتقاء بحياة 100 مليون مصري ، وتقديم خدمات طبية علي مستوى عال من التقدم ، بالاضافة الي أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين ، عبر حزمة منكاملة من الخدمات التشخيصية والوقائية.





وعن فوائد هذه المنظومة، تابعت النائبة حديثها:" ستكون بمثابة نقلة توعية لصالح المواطن،حيث أنها ستسهم في تحقيق العديد من المزايا ، اهمها: تقديم حزمة طبية ووقائية وفق احدث معايير الاعتماد والجودة العالمية بهدف الارتقاء بصحة المواطن المصري ، توفير مظلات تأمينية تكفل حياة امنة وعادلة لكافة المصريين علي حد السواء .





وفي سياق متصل ، أكدت النائبة، غادة قنديل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ، عند شروعها في تنفيذ مشروع ما ، دائما ما تفكر بإرادة قوية ، و بشكل استراتيجي يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة، والدليل علي ذلك نتائج تطبيق المشروع الخاص بالمجمع الطبي بالإسماعيلية ، والذي يعد مركزًا رئيسيًا ضمن برنامج التأمين الصحى المتكامل للمواطنين بالمحافظة، حيث أنه يأتي ضمن فإطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.





وعن أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أوضحت " قتديل " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أنه بمثابة نظام تكافلى اجتماعي ، يضمن العلاج لكل المصريين، دون تفرقة بين غني أو فقير ، ويضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، علاوة علي تقديم تقدم خدمات طبية و وقائية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز ، الي جانب تكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بدفع تكاليف علاج غيرالقادرين ، وحتما سيستشعر المواطن المصري عوائده.





و أشارت عضو لجنة الشئون الصحية ، إلي أن التخطيط الإستراتيجي لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، إلى جانب إمدادها بأمهر الكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، فضلًا عن الحملات التوعوية والإعلانات من خلال التليفزيون والراديو، وكذا المطبوعات الورقية ووسائل السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بكيفية الانتفاع بخدمات المنظومة الجديدة والحصول على أفضل مستويات من الخدمات والرعاية الصحية.



