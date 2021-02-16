ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجو ده محتاج كدا.. روشتة أحمد حسن للتعامل مع البرودة والأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، فيديو جديد له عبر  حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر أحمد حسن فى الفيديو وهو يؤدى تمارين رياضية شاقة، وعلق أحمد حسن على الصورة قائلًا: " الجو ده محتاج كده والمدرب اللي بيتحداك رزق".

يذكر أن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق وجه نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، طالبه فيها بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا انه في حال وجود جماهير فان كثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها، وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي.

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حبهم الشديد له وغضبهم من رحيله بتلك الطريقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده: عقبال العمر كله يا سد

فإنها لا تعمى الأبصار.. أحمد حسن يزور الأشقاء المكفوفين أهل القرآن في الإسكندرية ..فيديو وصور

أحمد حسن يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

أحدث ظهور لـ رمضان صبحى على إنستجرام .. شاهد

برنس الشياكة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن

المجد لأرواحكم والألم والحزن لنا.. أحمد حسن يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

ترشيحاتنا

إحالة 77 موظفًا للتحقيق بالبحيرة.. تفاصيل

ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

أخبروني أنك رقم 1.. فنان عالمي يوجه رسالة لـ محمد رمضان "فيديو"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح