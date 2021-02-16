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مرأة

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:01 م
علاج لفيروس كورونا
علاج لفيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام جهاز الاستنشاق الذي يستخدم تقليديا لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، يمثل طريقة جديدة لتقليل حدة أعراض كورونا COVID.

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها مركز أكسفورد للبحوث الطبية الحيوية في المعهد الوطني لحقوق الإنسان (BRC) ، وجد أن عقار بوديزونيد يقلل من خطر الإصابة بمرض كورونا COVID الوخيم بنسبة 90٪.

وجرى خلال الدراسة، ملاحظة 146 شخصًا، وتم إعطاء نصف الأشخاص جهاز استنشاق بوديزونيد مرتين في اليوم بجرعة 800 ميكروجرام، تم إعطاء النصف الآخر علاجًا وهميًا لمدة 28 يومًا، لم يكن الأشخاص الذين تناولوا جهاز الاستنشاق أقل عرضة بنسبة 90 %، للحصول على رعاية عاجلة ولكنهم أبلغوا أيضًا عن حمى أقصر وأعراض أقل على المدى الطويل.

ويقول الخبراء إن الأعراض المستمرة بعد المرض ظهرت كمشكلة طويلة الأمد، ويمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق هذه في منع ذلك.

واستلهمت الدراسة من ملاحظة أن عددًا قليلًا فقط من مرضى الربو المزمن تم إدخالهم إلى المستشفى خلال الأشهر الأولى للوباء، وهو ما كان مخالفًا لما كان متوقعًا، وبعد هذه الدراسة وجد الخبراء أنه كان بسبب استخدام أجهزة الاستنشاق بالكورتيكوستيرويد، والتي حالت دون حدوث آثار تنفسية أكثر خطورة لدى هؤلاء المرضى.

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