بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا

ووفقًا لدراسة جديدة أجراها مركز أكسفورد للبحوث الطبية الحيوية في المعهد الوطني لحقوق الإنسان (BRC) ، وجد أن عقار بوديزونيد يقلل من خطر الإصابة بمرض كورونا COVID الوخيم بنسبة 90٪.





وجرى خلال الدراسة، ملاحظة 146 شخصًا، وتم إعطاء نصف الأشخاص جهاز استنشاق بوديزونيد مرتين في اليوم بجرعة 800 ميكروجرام، تم إعطاء النصف الآخر علاجًا وهميًا لمدة 28 يومًا، لم يكن الأشخاص الذين تناولوا جهاز الاستنشاق أقل عرضة بنسبة 90 %، للحصول على رعاية عاجلة ولكنهم أبلغوا أيضًا عن حمى أقصر وأعراض أقل على المدى الطويل.



ويقول الخبراء إن الأعراض المستمرة بعد المرض ظهرت كمشكلة طويلة الأمد، ويمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق هذه في منع ذلك.

