أخبار التكنولوجيا.. 3 إجراءات عاجلة يجب تنفيذها عند سرقة حسابك على إنستجرام.. 6 حقائق لا تعرفها عن تطبيق Clubhouse

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لنسختى 4G و 5G من هاتف Galaxy A52 المتوقع أن تطرحه سامسونج خلال الأيام المقبلة، حيث يتوفر الخيار الأرخص Galaxy A52 4G بمواصفات جيدة ولكن أقل فى الكفاءة من النسخة الأغلى للجيل الخامس من الاتصالات Galaxy A52 5G .
مع تزايد الاختراقات لحسابات التواصل الاجتماعى أصبح موقع Instagram "إنستجرام" مهددا بشكل كبير من قبل الهاكرز الذين يستخدمون عددا من الرسائل التى تبدو عادية للوهلة الأولى، وعند القيام بفتحها تتسبب فى اختراق كل محتوى الحساب الخاص بالمستخدمين فى "إنستجرام".
أثار تطبيق التواصل الاجتماعى Clubhouse فى الأيام الماضية جدلا كبيرا، حيث قام عدد كبير من المستخدمين بالانضمام إليه من خلال دعوة أحد الأشخاص المشتركين عليه، وأصبح طلب الدعوات ينهال على المشتركين راجين لدعوة أحدهم للقيام بتجربة جديدة من تجارب تطبيقات التواصل المختلفة، حيث يختلف التطبيق باعتماده على الرسائل الصوتية على عكس تطبيقات الدردشة النصية الشائعة، ويأتى الإقبال بشكل كبير عليه بعد دعم رجل الأعمال إيلون ماسك له من خلال إحدى تغريداته على موقعه بتويتر.
تعتزم شركة شاومى الصينية، إطلاق هاتف Xiaomi Mi 11 Pro فى الأسواق خلال أيام قليلة، حيث من المقرر أن يأتى الهاتف بعدد من المواصفات الخارقة فى الكاميرا والشاشة والبطارية وغيرها، كما سيتفوق الهاتف بشكل واضح على Mi 11 Lite وMi 11 Ultra، والتى تأتى معه فى نفس السلسلة.
ازدادت شعبية تطبيق التراسل الفوري تيليجرام Telegram فى الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة، عقب أزمة الخصوصية التى لحقت بالتطبيق الأشهر والمنافس التقليدي واتساب، حيث ازاداد عدد مستخدميه منذ ديسمبر الماضي، ويوفر تيليجرام العديد من الميزات الرائعة، إلا أن خيار عرض آخر ظهور متصل قد يكون مزعجًا للعديد من الأشخاص.
تجربة جديدة شهدها إحدى أكبر الوجهات الرائدة فى مجال الترفيه والتجارة بمصر تمثلت فى إدخال العنصر الرقمي من خلال توفير فرص وأدوات التسويق الرقمي للعلامات التجارية لدعم المستأجرين وأصحاب المتاجر في التواصل مع الزائرين من خلال استعراض منتجاتهم.
أعلنت إحدى اكبر المؤسسات الإماراتية لإدارة الأصول، والتي تعتبر واحدة من عمالقة الصناعة الإماراتية، تدشين قاعدة بيانات الكترونية لخدمة التطوير العقاري المصري.
كشفت تقارير أن هاتف iPhone SE Plus القادم من شركة آبل الأمريكية، والذى تطلقه الشركة ضمن فئة الهواتف المتوسطة التى تأتى بإمكانات جيدة وسعر رخيص، سيشبه تصميم هاتف iPhone 11 .