أخبار التكنولوجيا.. 3 إجراءات عاجلة يجب تنفيذها عند سرقة حسابك على إنستجرام.. 6 حقائق لا تعرفها عن تطبيق Clubhouse





تجربة جديدة شهدها إحدى أكبر الوجهات الرائدة فى مجال الترفيه والتجارة بمصر تمثلت فى إدخال العنصر الرقمي من خلال توفير فرص وأدوات التسويق الرقمي للعلامات التجارية لدعم المستأجرين وأصحاب المتاجر في التواصل مع الزائرين من خلال استعراض منتجاتهم.



