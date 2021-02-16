نشرة أخبار العالم.. تفشٍ وباء قاتل في أفريقيا.. بايدن يعلن الطوارئ.. تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي.. حلف الناتو يعلن استعداده لـ روسيا.. وإعادة فتح مطار أربيل بعد استهداف المدينة بـ 14 صاروخا

تفشٍّ جديد لوباء إيبولا القاتل في غينيا والكونغو وإعلان حالة التأهب

2 مليون مواطن أمريكي بدون كهرباء وبايدن يعلن الطوارئ

حلف الناتو يعلن استعداده لاحتمال المواجهة أو التعاون مع روسيا

إعادة فتح مطار أربيل العراقي بعد استهداف المدينة بـ14 صاروخا

تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين والمقيمين









شهدت الساحة العالمية خلال الساعات الماضية، المزيد من الأحداث الهامة على جميع الأصعدة وأبرز تلك الأحداث..





تفش جديد لوباء إيبولا القاتل في غينيا والكونغو وإعلان حالة التأهب





أطلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حملة لتطعيم شعبها بعد عودة ظهور وباء الإيبولا في المنطقة الشرقي من البلاد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.





وأفادت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن أربعة أشخاص أصيبوا بفيروس إيبولا منذ ظهوره مرة أخرى في منطقة بوتيمبو وذلك بعد أيام من تعرض دولة غينيا لتلك الكارثة.





وتنظر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إلى كل حالة تفشٍ جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفشٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية.





إعادة فتح مطار أربيل العراقي بعد استهداف المدينة بـ14 صاروخا





أعادت السلطات العراقية فتح مطار أربيل بعد ساعات من إغلاقه جراء القصف الذي تعرضت له المدينة بـ14 صاروخًا.





وأعلنت قيادة القوات الأمريكية بالعراق، أن الهجوم تسبب في مقتل مدني أجنبي وإصابة 9 أمريكيين بينما قال التحالف الدولي إنه لم يقتل أي أمريكي في الهجوم الصاروخي.





وقررت إدارة مطار أربيل الدولي خلال اجتماع لغرفة العمليات، إعادة حركة الملاحة الجوية، كونها لم تتضرر جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المطار.





تحذيرات مهمة من الدفاع المدني السعودي للمواطنين والمقيمين





وجه الدفاع المدني السعودي، نداءً عاجلا للجميع بشأن الأحوال الجوية التي تضرب البلاد، حيث حذرتهم بضرورة توخي الحيطة من احتمالية هطول أمطار رعدية وفرص لتساقط الثلوج على بعض مناطق المملكة.





كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتي الجمعة القادم.





وكانت الأرصاد السعودية أعلنت عن تأثر عدد من مناطق المملكة (تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران) بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة.





وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول حيث تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.





كما دعت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم .





2 مليون مواطن أمريكي بدون كهرباء وبايدن يعلن الطوارئ





قررت شركة تشغيل الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية، قطع التيار بشكل متناوب عن السكان؛ ما حرم ما يقرب من مليوني مواطن من التيار الكهربائي.





وجاء هذا القرار؛ عقب الاستخدام الكبير من قبل سكان ولاية تكساس للتيار الكهربائي، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.





وشهدت تكساس الأمريكية هبوطا حادا في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى حد التجمد، حيث بدأ من المناطق المطلة على المحيط الهادئ.





ومن جهته، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في الولاية، وقرر إرسال مساعدات عاجلة إلى تكساس، بسبب انخفاض درجات الحرارة.





حلف الناتو يعلن استعداده لاحتمال المواجهة أو التعاون مع روسيا





أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا، وكذلك للتعاون معها، مؤكدا أن كل الأمور سترتبط بموقف موسكو.





وقال ستولتنبرج "أؤمن بضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا إذا كانت تريد المواجهة والصدام، فنحن على استعداد، وإذا كانت تريد التعاون، فسنكون سعداء".





وأكد الأمين العام للناتو ضرورة استمرار الحوار مع روسيا من أجل الحفاظ على الصلات والعلاقات المهمة معها، مضيفا أن "الروس جيراننا، وهناك مصالح، وعلينا تجنب الحوادث، لاسيما على الحدود".