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برلمان

صحة البرلمان تدرس تفعيل المجلس الإقليمى للصحة والسكان بالمحافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم شهاب
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القسم السياسي

أشاد النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم  أثناء افتتاح المجمع الطبى الشامل بمحافظة الإسماعيلة عن الأنفجار السكانى و الحد من الإنجاب والاقتصار على إنجاب طفلين.

وأضاف شهاب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصحة وضعت فى خريطة عملها بند الزيادة السكانية و قامت بالعمل عليه فعليًا، مؤكدا أن كل مناقشات اللجنة ستظهر على أرض الواقع فى الفترة القادمة.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الكثافة السكانية فى مصر تزيد كل سنة 2,5 مليون نسمة وهو ما يقارب سكان بعض الدول ، مضيفًا أن الكارثة السكانية تعوق حركة التنمية و الأقتصاد، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بدراسة تفعيل المجلس الإقليمى للصحة والسكان فى المحافظات ويتم تكوين مجلس إقليمى يسهم فى توعية المرأة و توفير وسائل تنظيم الأسرة و انتشار الوحدت الصحية فى المحاظات و الأرياف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلا: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 الاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".
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