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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:00 م
الفنانة درة
الفنانة درة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل..

قد يكون التعامل مع أعراض فيروس كورونا معركة شاقة طويلة يمكن أن تمتد لأيام وأسابيع، في حين أنه لا يوجد حتى الآن علاج مثبت أو دواء علاجي لتخفيف الأعراض، فإن الشيء الوحيد الذي يفعله الأشخاص هو تناول أغذية صحية لتقوية المناعة ضد العدوى.

تشهد البلاد حالة من الطقس البارد بداية من اليوم وحتى الأيام المقبلة، حيث تساقطت الأمطار على بعض المحافظات، مما يستدعي المواطنين الالتزام في المنزل وتناول الأطعمة الغنية بعناصر غذائية لتمنحك الدفء.

توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام جهاز الاستنشاق الذي يستخدم تقليديا لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، يمثل طريقة جديدة لتقليل حدة أعراض كورونا COVID.

أكدت دراسة علمية جديدة، حدوث أثار جانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك لضمان فعالية اللقاح في الجسم.

حرصت الفنانة التونسية درة على الاحتفال بعيد الحب، بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، وشاركتها مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تعرضت عدة محافظات اليوم، الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.

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