حمادة هلال وخالد سليم يهنئان إياد سعيد على "بتسعدني"

بعد طرح أغنيته الأولي “ بتسعدني" بارك عدد كبير من النجوم عبر حسابتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي للفنان إياد سعيد علي كليب أغنيته الجديدة الذي نال إعجابهم كثيرًا ، ومن هؤلاء النجوم الفنان حماده هلال خالد سليم وأحمد سعد وحاتم فهمي وحماده مجدي وكذلك هيثم سعيد والذي تجمعه صلة قرابه بينه وبين اياد.





الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب الذي استغرق تصويره لمدة يومان في أحد الفيلات بالقاهرة مع المخرج محمد حسن اوكا، وقد تم توزيع الأغنية والفيديو كليب عبر جميع الإذاعات المصرية والعربية والمنصات ويتم عرض الكليب حاليا على قناة مزيكا، وهي من كلمات وليد الغزالي والحان المطرب والملحن مصطفي محفوظ وتوزيع زووم.









وكان قد طرح المطرب اياد سعيد أغنية الاولي بمناسبة عيد الحب على قناة يوتيوب الرسمية الخاصة به، والأغنية تحمل عنوان " بتسعدني " من كلمات وليد الغزالي والحان المطرب والملحن مصطفي محفوظ وتوزيع زووم.





واختار اياد بالاتفاق مع محفوظ عيد الحب ليكون أفضل وقت لطرح الأغنية والتي تتناسب كلماتها مع عيد العشاق لتكون أجمل هدية للمحبين في عيدهم وتكون أول تعارف بينه وبين الجمهور.