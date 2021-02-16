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برلمان

المؤتمر: تنوع المشروعات يدعم الاقتصاد الوطني.. ومطلوب حل عملي للزيادة السكانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:35 م
صورة أرشفية -الزيادة
صورة أرشفية -الزيادة السكانية
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فريدة محمد
أشاد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، بالملفات التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم، وفى مقدمتها قضية الزيادة السكانية.

وطالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، الحكومة بتنسيق الجهود مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل إيجاد حلول واضحة ومدروسة للأزمة السكانية، لمواجهة تداعياتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والتنمية في مصر.

وفي ذات السياق، أشار "لبن"، إلى التنوع في المشروعات التي تشهدها الدولة، وآخرها مجمع الإسماعيلية الطبى، الذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، فضلا عن افتتاح 4 مستشفيات عسكرية هي (الزقازيق -  دمنهور -  النرجس - الياسمين).

وأكد حسام لبن، أن التنوع في المشروعات القومية يثري الاقتصاد الوطني، ويعمل على توفير كافة متطلبات الحياة لأبناء الشعب المصري.

وأشاد بحرص الرئيس أثناء افتتاحات اليوم، على اللفتة الإنسانية منه بتقديم التحية والتقدير للطاقم الطبي على ما يبذلونه من جهود في خدمة الوطن، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.
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