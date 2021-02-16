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أخبار العالم

البحرين تزف بشرى عاجلة لمواطنيها بشأن برامج الدعم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:02 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
أعلن صندوق العمل البحريني  "تمكين" عن استئناف برامج الدعم الرئيسة بشكل تدريجي وذلك عبر إعادة فتح باب تقديم واستقبال الطلبات في برنامج تطوير الأعمال بنسخته المستحدثة.

وذكر الصندوق في بيان له أن ذلك يأتي  في إطار الجهود التي تقدمها "تمكين" لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الثروة البشرية.

وأوضح الصندوق انه من المقرر  أن يُعاد فتح باب التقديم ضمن برنامج تطوير الأعمال اعتبارًا من  الأحد القادم 21 فبراير الجاري، بعد إجراء بعض التحديثات التي من شأنها تعزيز نمو واستدامة المؤسسات بما يسهم في مضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة.

وتشمل مجالات الدعم في البرنامج العديد من المجالات ومنها دعم الآلات والمعدات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والخدمات الاستشارية، وإدارة الجودة، والمحاسبة ,والتدقيق وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الحوسبة السحابية والمشاركة في المعارض. 

ومن المقرر ان تغطي نفقات الدعم ما يصل إلى 50% من قيمة وسقف الخدمة. فيما تشمل مجالات دعم الثروة البشرية دعم الأجور للموظفين البحرينيين لمدة 18 شهرًا وبنسبة تصل إلى 50% من الراتب، على أن يتم إضافة دعم زيادة الأجور، ودعم تأجير المعدات في الفترة القادمة.

ومن المزمع أن يتم استئناف كافة البرامج الرئيسة الأخرى لدعم الأفراد والمؤسسات بشكل تدريجي في الفترة القادمة، مع الاستمرار في إدخال المزيد من مجالات الدعم التي تلبي حاجة المؤسسات في المرحلة الحالية، وتساعد على زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز خلق المزيد من فرص العمل ذات القيمة النوعية للكفاءات الوطنية.

وكانت "تمكين" قد أوقفت برامجها الرئيسة بشكل مؤقت، وأعادت توجيهها ضمن برنامج موحد هو "برنامج دعم استمرارية الأعمال"، للتركيز على دعم المؤسسات المتأثرة من التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
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