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أخبار العالم

أول تعليق من إيران بشأن محاولتها الهجوم على سفارة الإمارات في إثيوبيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:10 م
أول تعليق من إيران
أول تعليق من إيران بشأن محاولتها الهجوم على سفارة الإمارات ف
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دعاء أبوهشيمة
علقت السفارة الإيرانية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، على ما تداولته صحيفة "نيويورك تايمز" حول تورط طهران بمخطط يستهدف السفارات الإماراتية، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

وقال السفارة الإيرانية في بيان لها، إن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها تتم فبركتها من قبل وسائل الإعلام المعادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميلة للكيان الصهيوني".

وأضافت أن "لا إثيوبيا ولا الإمارات تحدثت عن ضلوع إيران في هذه القضية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن المخابرات الإيرانية قامت بتنشيط خلية نائمة في أديس أبابا الخريف الماضي، لجمع معلومات عن سفارتي أمريكا وإسرائيل.
 
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن إيران دبرت مؤامرة بداية فبراير الجاري، لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا، مؤكدين أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خلية مكونة من 15 شخصًا وضبطت أسلحة ومتفجرات.

ونقل التقرير عن هؤلاء المسؤولين، أن إيران اتجهت إلى تنشيط خلايا نائمة في أفريقيا، سعيا وراء أهداف سهلة، في محاولة للثأر لمقتل مسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أمريكية، واغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث العام الماضي.

وأعلنت إثيوبيا في الثالث من فبراير الجاري، إحباط هجوم على سفارة الإمارات في إثيوبيا والسودان، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصا، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا، والخرطوم.

وكان الدليل الوحيد وراء هذه المؤامرة هو اعتقال الشخص السادس عشر متهمًا بكونه زعيم العصابة، وتم القبض على أحمد إسماعيل في السويد بالتعاون مع "أجهزة استخبارات أفريقية وآسيوية وأوروبية صديقة".
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