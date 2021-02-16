لم أحدد وجهتي المقبلة.. دافيد ألابا يعلن الرحيل عن بايرن ميونخ





وقال دافيد ألابا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:" "لقد اتخذت قرارًا بمغادرة بايرن ميونخ في نهاية هذا الموسم وتجربة شيء جديد".





وتابع:" بالطبع لم يكن قرارًا سهلًا، أنا هنا منذ 13 عامًا والنادي يعني الكثير بالنسبة لي"مضيفا :" لم أحدد وجهتي المقبلة بعد".





وينتهي عقد دافيد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة البافاري.

ويتصارع العديد من كبار أوروبا على ضم دافيد ألابا، أبرزهم ريال مدريد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.













أعلن النمساوي دافيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني، رحيله عن العملاق البافاري، بنهاية الموسم الجاري.