إسرائيل تحرم الفلسطينيين المقيمين لديها من تلقي لقاح كورونا

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، عن قيام سلطات الاحتلال بمنع بعض الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل، من تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد وصولهم مراكز التطعيم، لأنهم لا يحملون الجنسية الإسرائيلية.









وذكرت الهيئة أن "بعض الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد منذ سنوات عديدة بدون حمل الجنسية، منعوا من تلقي اللقاح المضاد لكورونا حتى بعد أن وصلوا إلى مركز التطعيم المخصص، لمن ليس له جنسية والمتواجد في تل أبيب"، مشيرة إلى أنه تقرر عدم تطعيمهم رغم أن بعضهم حملوا شهادة الإقامة في البلاد وأنهم مهددون بالخطر على حياتهم.









وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحديث يدور عن فلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، إما بسبب تعاونهم الأمني مع إسرائيل أو ميولهم الجنسية.









وانتقدت منظمة الأطباء لحقوق الإنسان هذا التصرف، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إعطاء اللقاح للفلسطينيين دون تمييز، ومن جانبها قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تجري تدقيقا في الأمر.