أمطار غزيرة توقف الصيد بعزبة البرج ومنع المراكب

تعرضت صباح اليوم، محافظة دمياط لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرودة قارصة، مما تسبب في غرق الشوارع بمياه الأمطار، وأصيبت الحالة المرورية بالشلل التام، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لحين استقرار الأحوال الجوية.







كما أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حالة الطوارئ القصوى في مرافق الإسعاف والمستشفيات، كما تم تشديد الرقابة المرورية على كافة الطرق تجنبا لوقوع حوادث على الطرق.

وأكدت "المحافظ"، أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، منوهة بأنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لخطة محددة لمجابهة الأزمة.



ومن جانبه، صرح حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، بأنه تم غلق بوغاز عزبة البرج بدءا من اليوم أمام رحلات الصيد، لحين تحسن الأحوال الجوية خوفا وحرصا على أرواح الصيادين، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.



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