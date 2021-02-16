العراق ومصر يبحثان الاستعدادات للقمة الثلاثية المصرية - العراقية – الأردنية

بحث السفير المصري الجديد لدى بغداد وليد إسماعيل مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم اليوم /الثلاثاء/الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية - المصرية - الأردنية.









وأبدى الوزير العراقي في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، رغبة الحكومة العراقية في توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، في ظل وجود مشتركات كثيرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن الجوانب السياسية والعلمية والخبراتية.









من جانبه أعرب السفير المصري، عن سعادته لتمثيل بلاده في العراق، مشيدا بمستوى وحجم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، ودور وزارة التخطيط، في دفع وتيرة العمل المشترك بين القاهرة وبغداد.