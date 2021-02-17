ماذا أفعل حتى أتذكر شيئا نسيته؟ .. على جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من نسى شيئًا ولم يتذكره، عليه بالصلاة على النبى، صلى الله عليه وسلم.





أضاف خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر يوتيوب، أن البعض يعترض على من يصلى على النبى، صلى الله عليه وسلم، ليتذكر الشىء المنسى، ويطالبه بأن يذكر الله بدلًا من الرسول، ويستدل بقول الله تعالى: "وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ".





وأكد المفتى السابق، أن الصلاة على النبى، صلى الله عليه وسلم، تشتمل على ذكر لله تعالى، حيث تتضمن اسم الله وهو "اللهم" فمن يصلى على النبى يقول: "اللهم صلّ على سيدنا محمد".





فضل الصلاة على النبي في بداية اليوم