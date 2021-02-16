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أخبار العالم

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:00 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
حذرت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إيران من حظر عمليات التفتيش التي تقوم بها أجهزة الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال مصدر دبلوماسي في برلين في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء: "سيكون ذلك غير مقبولًا تمامًا بأن تقوم طهران بعرقلة عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "ندعو إيران للتراجع عن تلك الخطوة، ونحن على اتصال وثيق بخصوص هذه المسألة مع شركائنا، بمن فيهم الولايات المتحدة".

وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن إيران عليها ألا تتبنى سياسة عدم التصعيد لكي تعطي الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة.

جاء ذلك بعدما أعلنت إيران أمس، أنها ستباشر في تنفيذ قرارها المتهور بحظر عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدءًا من الأسبوع المقبل، إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني بتعهداتها.

وتشترط الولايات المتحدة التزام إيران الكامل بالاتفاق النووي قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق، وهو نفس ما تطالب به إيران قائلة إنها لم تغادر الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وأعاد تفعيل سياسة العقوبات على إيران.
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