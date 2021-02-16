أشرف عقبة: لولا قرار الرئيس لسجلت مصر أرقاما كبيرة من مصابي كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة و المناعة بجامعة عين شمس، إن مصر كانت رقم واحد على مستوى العالم في المعاناة من الإصابات بـ فيروس سي، ولكن الآن تم القضاء بالكامل على هذا الفيروس في مصر.





وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز : " أنه لولا الحملة التى قامت بها الدولة فيما يخص مبادرة فيروس سي، لكانت مصر سجلت أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا"، مؤكدًا أن هذا الفيروس له تأثير على أصحاب الأمراض المزمنة، و مرضى أو مصابي فيروس سي يعتبروا من الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.





وأشاد بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المستشفيات، موضحًا أن الرئيس يضع المواطن وصحة المواطن فى أولى اهتماماته.





وأوضح أن الدولة مع ظهور أول حالة بفيروس كورونا قامت باتخاذ إجراءات سريعة من أجل حماية المواطنين و أن جميع الجهات فى مصر تعاونت من أجل توفير المستشفيات، و الحفاظ على المواطنين، مؤكدًا أنه تم عمل مستشفى ميدانى فى أسبوعين.



