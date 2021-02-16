ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع عاجل لحكومة نتنياهو لبحث تهديد أمني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء حكومة الاحتلال سيجتمعون مساء اليوم الثلاثاء، بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص مسألة أمنية "عاجلة".


وبحسب "جيروزاليم بوست"، طُلب من الوزراء الانضمام إليها على وجه التحديد عبر منصة مؤتمرات الفيديو غير "زوم" ، والحفاظ على سرية تفاصيلها.


إلى ذلك، أكد سفير ​إسرائيل​ لدى ​واشنطن​ جلعاد إردان أن "​أمريكا​ ستفقد كل سطوتها إذا عادت للاتفاق النووي الذي انسحبت سابقا منه"، معتبرًا أن "توجيه إنذار ​عسكري​ تخشاه ​إيران​ سيعود بها إلى تفاوض جدّي".


في سياق منفصل تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، وستفتح تدريجيًا اعتبارًا من الأحد مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا، والمتعافين منه.


ووافقت لجنة وزارية الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق التطبيع.. زيارة عاجلة لوفد إسرائيلي وأمريكي إلى المغرب

إسرائيل تستعد لتخفيف تدابير الإغلاق والعودة للدراسة

سفير إسرائيل بواشنطن: توجيه إنذار عسكري إلى إيران سيعيدها إلى تفاوض جدي

مبعوث إسرائيل لدى واشنطن: قد لا نتوصل إلى اتفاق مع بايدن بشأن ملف إيران النووي

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

كورونا باقٍ إلى يوم القيامة.. وزير الصحة الكويتي يكشف حقيقة تصريحاته

خلال شهر.. 3 وقائع سرقة للشقق في مدينة الضباط بحدائق حلوان والفاعل مجهول

جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أمراض جلدية تصيب الأطفال.. إليك الأسباب والعلاج

كيفية خفض استهلاك البنزين في سيارتك وتوفير ثمن الوقود.. الخبراء يجيبون

بنسبة 90 %.. دراسة تكشف عن علاج يقلل حدة أعراض كورونا