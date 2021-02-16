اجتماع عاجل لحكومة نتنياهو لبحث تهديد أمني

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزراء حكومة الاحتلال سيجتمعون مساء اليوم الثلاثاء، بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخصوص مسألة أمنية "عاجلة".









وبحسب "جيروزاليم بوست"، طُلب من الوزراء الانضمام إليها على وجه التحديد عبر منصة مؤتمرات الفيديو غير "زوم" ، والحفاظ على سرية تفاصيلها.









إلى ذلك، أكد سفير ​إسرائيل​ لدى ​واشنطن​ جلعاد إردان أن "​أمريكا​ ستفقد كل سطوتها إذا عادت للاتفاق النووي الذي انسحبت سابقا منه"، معتبرًا أن "توجيه إنذار ​عسكري​ تخشاه ​إيران​ سيعود بها إلى تفاوض جدّي".









في سياق منفصل تستعد إسرائيل لتخفيف المزيد من تدابير إغلاقها الثالث، وستفتح تدريجيًا اعتبارًا من الأحد مراكز التسوق والترفيه، وذلك بمزايا خاصة للملقحين ضد فيروس كورونا، والمتعافين منه.









ووافقت لجنة وزارية الليلة الماضية على خطة لرفع القيود تدريجيا، بعد الإغلاق الثالث.



