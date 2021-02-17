على مساحة 40 ألف متر.. إقامة مجمع طبي في السويس.. شاهد

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية للعاملين حفاظا علي صحتهم. أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أنه جار العمل في المجمع الطبي الجديد علي مساحة 40 ألف متر بدعم 2 مليار جنيه ليخدم أهالي السويس والمتنقلين للمحافظات الأخري بالطرق العامة حفاظا علي حياة المواطنينالاحترازية





وأضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا مشيرا أن موقع المستشفى بجوار مدينة 24 أكتوبر يعد قريبا من طريق السويس – القاهرة ويخدم أيضا مصابي حوادث الطرق كما إن الموقع يمثل تلاقي طرق أحياء الجناين و فيصل والأربعين و بالقرب من الضواحي بحي عتاقة ومدن الإسكان الاجتماعي الجديدة.





وأضاف اللواء صقر أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتخصيص 50 مليون جنيه خلال زيارته الأخيرة للسويس لإنهاء أعمال الإنشاءات بالمجمع الطبي لجامعة السويس مؤكدا أن إنشاء المستشفى الجديد واستكمال وتجهيز المجمع الطبي سوف يُحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في السويس كما يشهد مستشفى السويس العام أعمال تطوير مع زيادة عدد غرف العمليات وغرف العناية المركزة.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد عن بشرى سارة لاهالى السويس ومدن القناه بقرب افتتاح المجمع الطبي الجديد بمحافظة السويس علي مساحة 40 ألف متر بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأكد العاملون بالموقع قيامهم ببذل أقصي جهودهم لتسليم الموقع قبل الموعد المحدد للتسليم موضحين أن المسئولين بالسويس يتابعون أحوالهم باستمرار وأعرب المواطنين عن سعادتهم بالبدء في هذا الصرح الطبي العملاق الذي يخدم أهالي السويس وروادها من المحافظات الأخري.





يقول سيد أحمد أحد العاملين بموقع إنشاء المجمع أن المجمع الطبي الذي يتم إنشاؤه يحد من المعاناة التي يعانيها مواطنو السويس في السفر بمرضاهم للمحافظات الأخري مما يضاعف العبء علي المريض وأسرته كما يخدم رواد الطرق السريعة بالسويس وعمال المصانع والشركات بالعين السخنة والمنطقة الإقتصادية.





وأضاف سيد عليان أحد العاملين بالمجمع أن معظم الأمراض المزمنة لا توجد لها مستشفيات بالسويس مما يضطر المرضي إلي السفر إلي القاهرة والإسماعيلية لما بها من مستشفيات كبري للعلاج مشيرا أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منذ أن تولي المسئولية وهو يبذل جهودا كبيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في المرافق العامة من مياه وصرف صحي وخدمات طبية وتعليم مما يجعل الجميع يساهم ويساند كل بمجهوده وتخصصه.







