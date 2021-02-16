بينهم خامئني.. أبرز المروجين لنظرية المؤامرة حول كورونا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا لأبرز المروجين لنظرية المؤامرة حول فيروس كورونا منذ أن بدأ في الانتشار حول العالم وفقًا لتحقيق قامت به وكالة "أسوشيتد برس" والمختبر الرقمى للمجلس الأطلسي.





- كان "فرانسيس بويل"، المحامي الأمريكي، من أوائل المروجين للمؤامرة حول كورونا، وفقًا لتحقيق وكالة "أسوشيتد برس"، والمخبر الرقمي فتبين أنه يسوق دائمًا لنظرية أن كورونا سلاح بيولوجي معدل وراثيًا سُرّب من مختبر للفيروسات في ووهان بعد إدخال بروتينات الإيدز إليه.





- وبحسب التحقيق أيضًا قام مركز أبحاث العولمة فى مونتريال بالإشارة إلى أن كورونا أمريكي المنشأ، ثم انتقل إلى الصين الأمر الذى لفت انتباه المسئولين في بكين.





- وهناك أيضًا خبير روسي بيولوجي يدعى "ايجور نيكو لين" يروج دائما إلى أن أمريكا هى البلد المنشأ للفيروس وتستخدمه لمهاجمة الصين.





- وكان للزعيم الإيراني "علي خامئني"، نصيب من تحقيق "أسوشيتد برس" باعتباره الزعيم الوحيد المروج لنظرية أن كورونا سلاح بيولوجي ابتكرته واشنطن، وقام بالتشكيك أمام ملايين الإيرانيين فى خطاب علني بدوافع تقديم أمريكا لمساعدات طبية لإيران، وأنه قام برفض شحنات أدوية من واشنطن، قائلًا "من المحتمل أن تكون الأدوية الأمريكية وسيلة لنشر الفيروس بشكل أكبر".