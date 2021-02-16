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أخبار البلد

لتجنب آثار التقلبات الجوية .. تحذيرات جديدة من الزراعة للفلاحين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:38 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، نصائح جديدة للمزارعين لتجنب آثار التقلبات الجوية منها الابتعاد عن الأيام اللى هتزيد فيها سرعات الرياح عند إجراء الريات الخاصة بالقمح والبطاطس الشتوية والبصل والفول .


وناشد  "فهيم " خلال تصريحات خاصة ، بضرورة سرعة ترميم النمو لمعظم المحاصيل (الخضر) وخاصة البطاطس الصيفي والطماطم والقرعيات لان النمو ما زال فى مراحل ضعيفة رغم "دخول" الموسم ، وذلك بإضافة خليط المنقوع فى اقرب رية ممكنة.


ونصح  بالانتهاء من اجراء رشة وقائية (هامة) على معظم المحاصيل على يوم الجمعة  او السبت (19- 20 فبراير 2021) ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال هذه الاجواء من المناخ ((الرش بــ اوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس ... بالمعدلات الموصى بها ... الندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار (اللفحة الصمغية) - لفحة الكمون - انثراكنوز الفول والبسلة - سحب مبيدات الاعفان لشلل الكمون (مون كت + توبسين))).

وناشد بضرورة الاستعداد تمامًا لعمليات الوقاية والعلاج ضد الصدأ الأصفر علي القمح فى المناطق والاحواض في الدلتا (وخاصة على الزراعات البدرية (أول 11) وعلى اصناف سدس 12 وجميزة 11 وشندويل 1 بالتحديد) .. بالماده الفعاله دايفينوكونازول (المبيدات : تلت - فانجشو- سومى ايت - بانش - دورادو - بليز - نصر زول)

والجدير بالذكر ان موجة جديدة من الحرارة شديدة البرودة تشهدها مصر خلال الأيام القادمة وبعض الأمطار الغزيرة فى مناطق الدلتا

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