مكافحة الإدمان: نستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 17 ألف مريض .. فيديو

قال الدكتور أحمد كتاني مدير البرامج العلاجية بصحة ومكافحة الإدمان إن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في مجال وعلاج الإدمان، مؤكدا أنه خلال عام 2021 استطعنا أن يكون هناك 26 مركزا في 16 محافظة.





وأضاف كتاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي إم سي، أنه نعمل على التوسع خلال الفترة القادمة، وأن يكون العلاج المقدم بالمجان.





وتابع مدير البرامج العلاجية بصحة ومكافحة الإدمان أنه نستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 17 ألف مريض.





وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم فتح عيادات لعلاج الإدمان وتلقى المتعافين من خلال الخط الساخن خدمات علاج الإدمان، حيث إنه تم الوصول إلى 400 ألف مستفيد وتم استهداف برامج للتأهيل لكثير من الأسر.