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شاهد.. الثلوج في أميركا تقطع الكهرباء والمياه عن تكساس.. وتضرب ولايات أخرى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:55 م
ثلوج تكساس
ثلوج تكساس
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يظهر ثلوج كثيفة وغير مسبوقة في ولاية تكساس وهذا لم يحدث منذ سنوات وهذا أجبر الولاية على قطع الكهرباء والمياه بشكل متناوب على اكثر من 3 ملايين شخص .

واضاف الفيديو انه تم اغلاق عدد من مصافي النفط وخطوط الغاز الطبيعي بسبب تأثرها بحالات تجمد بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر .

واوضح الفيديو أن الرئيس الامريكي جو بايدن يعلن حالة الطوارئ وأوصى بتوفير المساعدات لولاية تكساس ، فيما توقفت عدد من المطارات والمصانع عن العمل مؤقتا مؤكدا أن الثلوج الكثيفة امتدت إلى عدد من الولايات الأخرى .
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