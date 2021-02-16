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فن

مخرجة رقصة الفتيان لـ صدى البلد: الأحداث حقيقية.. وبطل القصة قضى 8 سنوات في دار أيتام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت المخرجة الأفغانية شهربانو سادات تفاصيل الفيلم الأفغاني "رقصة الفتيان"، والسبب وراء تحويل ذكريات أحد أصدقاءها القدامى إلى فيلم سينمائي.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" لقد وجدت أن قصته جمعت بين الصدق والبساطة والثراء في آن واحد. فقد أخذتني قصة صديقي  في رحلة زمنية من منظور بريء لفتى يتيم عبر تاريخ أفغانستان على مدار الأربعين عامًا الماضين. فقد كان طفلًا عالقًا في حرب ليست حربه. وهذا بالضبط ما أشعر به الآن وأنا أعيش في أفغانستان".


وتابعت :"لقد قضى صديقيى ثمانِ سنوات من عمره في دار الأيتام. وتحتوي سيرته الذاتية على العديد من الشخصيات، أحداث، تاريخ، والعديد من الأسماء والأماكن التي لن يدركها سوى الجمهور الأفغاني. لقد قرأت كتاباته عدة مرات وعانيت كثيرًا لأجد التوازن المثالي بين ما حدث وبين ما يجب أن يظهر في الفيلم. 


وأضافت:"أردت أن أسهل الفهم على الجمهور الدولي ولكنني لم أنس الجمهور الأفغاني. لقد قمت بتقليص الفترة الزمنية على الرغم من أن القصة تبدأ عام ١٩٨٩ وتنتهي عندما استولى المجاهدون على كابول عام ١٩٩٢، ولكنني قمت بجعل الوقت خياليًا بحيث يظل الأبطال صغار ويعطى الانطباع أن الوقت قد مر. 


وتابعت:" في بعض الأوقات كنت أمزج بين قصتين أو شخصيتين مختلفتين لخلق شيء خاص بي. أما بنسبة لأغاني أفلام بوليوود فقد كان هذا الجزء الكبير الذي أضفته لقصة صديقي، ولكن كان  فعلًا من محبي بوليوود وكان يبيع تذاكر السينما في السوق السوداء.


وتدور أحداث الفيلم في شوارع مدينة كابول خلال أواخر الثمانينيات وبالتحديد أثناء الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، عاش قُدرة الله الفتى صاحب الخمسة عشرة عامًا، والذي يعمل في بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قُدرة أحد عاشقي بوليوود ويقضى وقته في تخيل نفسه ممثلًا في أفلامه المفضلة. وفي أحد الأيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع للاتحاد السوفييتي، وفي الوقت نفسه تبدأ الأوضاع السياسية في كابول في التغير، فيجد قُدرة نفسه مع باقي الأولاد يبدأون معركة للدفاع عن وطنهم. 


وشهد فيلم رقصة الفتيان عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي (نصف شهر المخرجين)، وفاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان ريكيافيك السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات مرموقة منها مهرجان أيام فلسطين السينمائية، مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان كولون السينمائي، مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الآسيوي في برشلونة، مهرجان لندن السينمائي، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان روتردام السينمائي الدولي، مهرجان ميلبورن السينمائي، مهرجان بروكسل السينمائي الدولي.‎

الفيلم من تأليف وإخراج شهربانو سادات، مستوحى من يوميات أنور الهاشمي. بطولة قُدرة الله قادري، صديقة رسولي، مسيح الله فراجي، حسيب الله رسولي، أنور الهاشمي. ومن إنتاج كاتيا أدوميت، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع في العالم العربي.


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