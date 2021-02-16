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محافظات

صحة المنوفية تستجيب لطلب نائبة لتشغيل مستشفيات التكامل كعيادات متخصصة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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مروة فاضل


قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب انه تم الانتهاء اليوم من تنفيذ طلبها بتشغيل مستشفيات التكامل وعددهم 50 مستشفى موزعين على مستوي مراكز محافظة المنوفية بالكامل كعيادات متخصصة لخدمة أهالى القرى .

وأشارت النائبة هناء سرور إلى أنها تقدمت بطلب بتاريخ 30 يناير الماضي لمديرية الصحة بشأن تشغيل مستشفيات التكامل بالتخصصات المتاحة والتى ليس بها عجز  وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات العامة والمركزية بالمدن.

وأضافت أن العيادات العلاجية التخصصية التى تم تجهيزها في التخصصات التالية ( نساء - اطفال - جلدية ) مقدمة التحية والتقدير لإدارات الطب العلاجي والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الصحية بالمراكز على سرعة إنجاز المهمة .
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