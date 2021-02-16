طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

طالب الفنان نبيل الحلفاوي، بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بـ فريق الأهلي في المباراة المقرر لها اليوم أمام المريخ السوداني، والسماح للبدلاء بالمشاركة استعدادًا لمواجهة القادمة بنهائي السوبر الأفريقي.







وكتب نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "منريحش الشناوي لإصابة معلول وإراحة هاني وأيمن أشرف.. يلعب وحيد وبيكهام وياسر وبانون نريح حمدي فتحي والسولية. يلعب ديانج وبجانبه ربيعة نريح قفشة.. يلعب أجاي وسط الثلاثي الهجومي وعلى يمينه شريف وعلى شماله كهربا وأمامهم بواليا".







ويستضيف فريق الأهلي نظيره المريخ السوداني، اليوم، الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت "الأرضية"، وبي إن سبورت 7.



الأهلي ضد المريخ

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.







ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام المريخ، حيث يفقد كلا من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة، وأيمن أشرف للإجهاد، وحسين الشحات للإيقاف.







في المقابل يطمح المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أفريقيا، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.







وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.



