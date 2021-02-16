تنفيذ حكم الإعدام في قاتل طالبة الحسينية

نفذت مصلحة السجون، اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد المتهم " مينا خ " نجار على خلفية قيامه بقتل طالبة بمركز الحسينية، لوجود علاقة تربطه بها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار تسليم جثة المتهم لأهليته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة الطالبة "بسمة.م" 18 عامًا، مقيمة بمدينة الحسينية، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم " مينا ج " 35 عاما نجار متزوج، أعترف أنه كان يحب المجنى عليها، وأنه تخلص منها خنقًا، بعدما علمت زوجته بوجود علاقة بينهما.

وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد أن يقتل المجني عليها ولكن كان يقصد كتم أنفاسها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة بالحسينية، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت نيابة الحسينية حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وتم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى قضت بإعدامه شنقا وتم تنفيذ الحكم اليوم.