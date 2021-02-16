بريطانيا تعلن بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تلقى اكثر من خمسة عشر مليون شخص فى المرحلة الاولى من التطعيم وهى الاطقم الطبية والفئات الاكثر عرضه للخطر خلال عشرة اسابيع فقط وفقًا لقناة "سكاي نيوز" .





ومن جهه قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك "انه لا مجال للراحة وسنبدأ فورًا فى المرحلة الثانية للتطعيم ووجهنا رسائل لما فوق ال ٦٥ لسرعة أخذ اللقاح" .





وتابع التقرير بأن عملية التطعيم فى بريطانيا تسير كما كان مخطط لها فاعداد الاصابات والوفيات بدأت ان تقل بشكل ملحوظ.





واضاف التقرير ان ما يخشى منه الحكومة البريطانية حتى الان هو تسرب السلالات الجديدة المتحورة التى قد تكون اكثر فتكًا ومقاومة للقاح.



