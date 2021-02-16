محمد مهران لـ صدى البلد: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ"نسل الأغراب" لهذا السبب

كشف الفنان محمد مهران عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:"أجسد شخصية شقيق أمير كرارة، وأتحدث بلهجة صعيدية، تعلمتها من جدتي لأن عائلتي صعايدة بالأساس، إلى جانب هذا فمعنا مصحح لغوي.

وتابع:" ألعب الشخصية من منطقة بها قوة زائدة، وعدد من مشاهد الأكشن وضرب النار الذي تعلمته من الأفراح في سوهاج، فلذلك لم أحتج إلى تدريب

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.

وعلى الجانب الأخر عرض للفنان محمد مهران مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.