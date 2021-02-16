بالتعاون بين الحكومة والجامعات.. انطلاق المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات.. وغادة لبيب: نساهم في بناء قدرات الشباب في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تخريج 200 طالب في برنامج "هواوي" التدريبي

62 أكاديمية لـ"هواوي" في 33 جامعة مصرية

محمد سعفان: نقدر جهود البرنامج في تقديم كل سبل الدعم للمجتمع

غادة لبيب: نساهم في بناء قدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تيم تشو: نشارك الحكومة في دعم وتفعيل منظومة الحكومة الرقمية المتكاملة

أقيم المؤتمر السنوي الثاني للبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات iTB / ICT Talents Bank أمس، الإثنين، بالتعاون مع الحكومة والجامعات، وشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج بنك القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT Talent Bank.

ونيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بالجهد المبذول من شركة هواوي في بناء قدرات الشباب.





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وأكدت أن بناء مصر الرقمية لا يتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن فكرة بنك المواهب الرقمية مميزة، تعكس أهمية تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية خاصة فيما يتعلق ببناء ورعاية المواهب الرقمية والإبداع التكنولوجيا، وهو ما يصب في دعم الاقتصاد القومي ويعزز من فرص التوظف والتكيف مع متطلبات وظائف المستقبل.

وتماشيًا مع جهود الدولة بصفة عامة و الوزارات المختصة و بصفة خاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. شهدت الوزارة فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج التدريبي الرائد "بنك القدرات"، بعرض مشروع ITB بحضور ممثلًا عن معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى - د. هشام فاروق مساعد الوزير التحول الرقمي.

كما شهدت الفعاليات عرض لما تم تحقيقه من نتائج فاقت الخطة الموضوعة بالتواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وحصول المتدربين على الشهادات الرسمية المعتمدة فى التخصصات التكنولوجية، "هذا الجهد المشكور من البرنامج من شآنه لعب دور محوري في تطويع التكنولوجيا لتحقيق التنمية وسد الفجوة الرقمية و هو ما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي."

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وشارك بالمؤتمر وفد برئاسة حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، والذي أشار إلى أن المشاركة تأتي في إطار سعى الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونيًا، فضلًا عن الإستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتماشيًا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولاُ لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

وقد نوه " صبري" إلى أن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع مع البرنامج في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري من الجنسين مشيدًا بالأساليب التدريبية العالمية المستخدمة معربًا عن رغبته في استخدام نفس الأساليب في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتحسين المحتوى التدريبي بها بما يتوافق مع المعايير الدولية والتي يحتاجها سوق العمل العالمي، لضمان مستوى جيد للخريجين.

وقد اجري المؤتمر بحضور ممثلي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والقوى العاملة، كما حضر لفيف من مسئولي شركة هواوي، ويأتي على رأسهم السيد تيم تشو شياوفنغ، الرئيس التنفيذي لقطاع شبكات الاتصالات في هواوي مصر، والمهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي، بالإضافة إلى 100 خبراء اكادمينين من الجامعات الحكومية، والخاصة من بينهم جامعة بورسعيد، 6 أكتوبر، المنوفيةMSA .

كما كان من بين الحضور أكثر من 40 شريك وممثل من شركات التوظيف مثل شركة المصرية للإتصالات، واتصالات مصر، وOrange، وغيرهم من شركاء شركة هواوي مثل شركة أفرو، الكاتلن، سيتكس ، ألانديك ، سيجما ، إس تي إس ،امبورت ، كولالي تكنولوجي ، جي تي إس ، توبتك ، IPLUS).

بينما شهد المؤتمر السنوي الاحتفال بتخريج 200 طالب من المتميزين، بالإضافة إلى تكريم الشباب الذين حققوا المراكز الأولى في مسابقة هواوي تكنولوجيز العالمية في 2020، وكذلك تكريم أفضل الجامعات، والمؤسسات، والشركاء، والمدربين الذين تعاونوا في تطوير رؤية ورسالة البرنامج، وذلك فضلًا عن تكريم المواهب الشابة، والخريجين الموهوبين من برامج "بنك القدرات".

وقد حصلت كلًا من جامعة بورسعيد، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة المنوفيه ، وجامعة MSA على الجائزة الكبرى كما حصل كلًا من جامعة السويس ، و المنصورة ، والزقازيق ، والكليه الكنديه الدوليه، وكفر الشيخ ، واكاديمية الشروق ، و معهد العبور على الجائزة الأولى ، بالإضافة الي ذلك حصلت جامعة قناه السويس ، بنها ، طنطا ، أسوان ، بدر ، مدينه زويل ، وجامعه النهضه علي الجائزة الثانيه . أما جائزة التميز فقد حصل عيها كلًا من جامعة عين شمس ممثلة في الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و جامعة MSA ممثلة الدكتورة نوال الدجوى رئيسة مجلس ادارة الأمناء.

حيث تم تكريم أكثر من 22 من خبراء المعهد القومى للاتصالات على المجهودات التى تم بذلها خلال تدريبات العام الماضى فى تدريب أكثر من 400 من أساتذه جامعات مصر المختلفه على تقنيات هواوى التكنولوحيه الحديثه . وقد تم تكريمهم من قبل هواوى و رئيس المعهد القومى للاتصالات الدكتورة ايمان عاشور

و أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز خلال المؤتمر عن خطة ـ iTB الجديدة لعام 2021، كما سلطت الضوء عن أهم إنجازات البرنامج في عام 2020 والتي تم تحقيقها من خلال التعاون المثمر مع الشركاء المختلفين. كما تم الإعلان عن بوابة iTB الإلكترونية والتي تعد بوابة توظيف لربط المواهب الشابة بقطاع التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والمنطقة، كما انها بوابة تعليمية حيث تقدم دورات وشهادات محدثة من هواوي لتستفيد منها مصر والدول العربية.

ويتم تسجيل المواد على بوابة iTB من قبل خبراء مصريين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MICT) والمعهد القومي للاتصالات (NTI).

ويأتي هذا الاحتفال تأكيدًا على نجاح التعاون الممتد بين شركة هواوي تكنولوجيز والحكومة المصرية بمختلف قطاعتها، وذلك لرفع مهارات وقدرات الشباب المصري، وتوفير كل سبل الدعم والتدريب اللازمة لتنمية قدراتهم التكنولوجية، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030 لتصبح مصر صاحبة الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وصرح السيد تيم تشو شياوفنغ، الرئيس التنفيذي لقطاع شبكات الاتصالات في هواوي مصر: " أود أن أعرب عن سعادتي تجاه هذا التعاون المثمر مع شركاء النجاح لتمكين الشباب المصري، فأن برنامج "بنك القدرات" يهدف لتعزيز دور التحول الرقمي بجانب توفير فرص عمل للخريجين الذين يتمتعون بمهارات وقدرات تنافسية، مما سينعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مضيفا: "نحن ندرك جيدًا الدور الذي يلعبه الشباب في تطوير هذا القطاع، لذلك نسعى جاهدين لتعزيز استراتيجيات الدولة التي تسعى إلى دعم التحول الرقمي في مصر، في إطار رؤية مصر 2030 وحرصها على تمكين وتطوير القدرات المصرية الشابة ".

كما أضاف: " نؤمن أننا نحمل مسؤولية تجاه المجتمع المصري لأننا نعمل به لأكثر من 20 عامًا، كما أننا نعي بشدة ضرورة الاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها. لذلك نرى أن الشباب هم الطاقة والمحفز الرئيسي لتحقيق النمو والازدهار في المجتمعات. كما نسعى إلى سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والقدرات التي يكتسبها الخريجون. فضلًا عن التزام الشركة مع شركائها، والحكومة المصرية لبناء مجمع لاحتضان مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمساهمة في بناء نظام بيئي صحي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التحول الرقمي.

ومن جهته، أعرب المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي عن سعادته بتخرج جيل جديد من شباب مصر الموهوبين القادر على اقتحام سوق العمل والإضافة له بما تم تدريبهم عليه في برنامج "iTB"، والذي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مضيفا: "يحتوي برنامج iTB على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي "الوصول" والتي تهدف إلى التواصل مع الطلاب والخريجين الجدد في مختلف الجامعات المصرية ، بينما تركز المرحلة الثانية على "التدريب" ، ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي الأهم على الإطلاق حول "التوظيف"، وذلك لتوفير فرص عمل للطلاب والمواهب المتميزة في هواوي أو أي من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيساهم بدوره في سد الفجوة الرقمية في سوق العمل"

شهد المؤتمر تخريج 200 متدربًا من برنامج "بنك القدرات" ICT Talents Bank / iTB، كما تم عرض فيلم وثائقي يسرد أبرز إنجازات برنامج بنك القدرات iTB.

الجدير بالذكر أن أكاديمية هواوي أنشأت 62 أكاديمية في 33 جامعة مصرية حكومية وخاصة، هذا بالإضافة الى توفير فرص عمل من خلال معرض التوظيف الافتراضي الأول HiRE 2021 وإطلاق موقع التوظيف الذي يعمل على الربط بين خريجين برنامج iTB والشركات العاملة وغير العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي قد أطلقت برنامج "بنك القدرات" ICT Talents Bank / iTB في أكتوبر 2019، في إطار استراتيجية هواوي القائمة على إتاحة الفرصة للمواهب المصرية الشابة والمتميزة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال صقل مواهبهم وتوفير برامج تدريب قائمة على الابتكار والتعرف على أحدث التكنولوجيات والتقنيات والتهيئة الكاملة لسوق العمل المحلى والخارجي.