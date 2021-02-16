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23 مليار جنيه.. الصحة تزف بشرى سارة لمواطني 3 محافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:23 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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البهي عمرو
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التغطية الصحية الشاملة بدأت تطبق فى مصر منذ إطلاق قانون التأمين الصحي في شهر يناير من عام 2018، وإطلاق مبادرة "100 مليون صحة" في العام نفسه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق اليوم منظومة التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات جديدة هي "الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء"، وذلك بعد إطلاقها بـ محافظة بورسعيد فى 26 نوفمبر 2019.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحى فى المحافظات الثلاث بتكلفة تجاوزت 23 مليار جنيه.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية بها 12 مستشفى، و54 وحدة صحية، ومركز طبي، ومحافظة الأقصر يوجد بها 7 مستشفيات و59 وحدة صحية، أما جنوب سيناء فبها 8 مستشفيات و23 مركزا طبيا.

وأوضح أن هناك عددا ضخما من المستشفيات والوحدات الصحية دخلت منظومة التأمين الصحى الجديدة، وجميعها يقدم خدمات مميزة.

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