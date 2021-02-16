ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة المريخ السوداني.. الجماهير: العاشرة يا أهلى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:26 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاشرة_يا_أهلي دعما للأهلي في مباراته بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام فريق المريخ السوداني.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كل التوفيق لنادينا الحبيب الأهلى فى مباراته اليوم أمام المريخ السودانى فى دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا لتحقيق أول ثلاث نقاط لتصدر مجموعته من أجل السير قدما نحو حصد البطولة العاشرة #العاشرة_يا_اهلي" و "‏الأهلي هو مؤسس قانون الغابة والذي أعلن لأدغال القارة أنه الملك.".#العاشره_ياابطال_افريقيا #العاشرة_يا_أهلي.


وقال آخرون "‏‎العاشرة مش رفاهية ، العاشرة يعني مجد جديد و تأكيد على ريادة القارة ، العاشرة يعني إبتعادك عن أقرب منافسيك بفارق مريح جدا في عدد البطولات وبطولة جديدة في سباق الأكثر فوزا بالبطولات القارية " و "‏افريقيا والنبي يارب ده إحنا غلابه #العاشرة_يا_اهلي".

ويستضيف فريق الأهلي نظيره المريخ السوداني، اليوم، الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت "الأرضية"، وبي إن سبورت 7.


ويسعى الأهلي بقياة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.


ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة اليوم أمام المريخ، حيث يفقد كلا من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان للإصابة، وأيمن أشرف للإجهاد، وحسين الشحات للإيقاف.


في المقابل يطمح المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام عملاق أفريقيا، تمنحه دفعة قوية لتحقيق نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة.


وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المريخ السوداني يعلن عبر صدى البلد تعيين نصر الدين النابي مدربا للفريق

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

البطولة المفضلة للأحمر .. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المريخ السوداني

المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

مدرب سيمبا التنزاني يتحدث عن مباراة المريخ والأهلي

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

3 قارات وكوكب.. «الأهلي» حول العالم في 14 يوما

سكرينات قلبت فيسبوك.. قصة المدرس المتحرش بـ بنات ثانوي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصنيع السيارات الطائرة.. الصين تطرح كالرمان كينج KARLMANN KING أغلى وأفخم suv في العالم | صور

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

باقة أقل من 300 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات زيرو في هذه الفئة | صور